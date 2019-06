Poengdeling for Brasil etter VAR-drama

ntbsport

Etter åpningen mot Bolivia i Copa America var forventningene skrudd opp før møtet mot antatt svakere Venezuela i andre kamp for Brasil tirsdag.

Første omgang var det ingen mål. Etter en times spill var det Manchester City-angriper Gabriel Jesus som scoret. Dommeren kontrollerte imidlertid situasjonen med VAR og konkluderte med offside. Scoringen ble annullert.

Ny offside

Brasil fortsatte å ha et visst overtak på Arena Fonte Nova, men storspilte ikke. Først noen minutter før slutt var det Barcelona-stjernen Philippe Coutinho som var frampå og scoret på et innlegg fra Everton – de to besørget for øvrig de tre målene i forrige kamp mot Bolivia.

Publikum trodde seieren var i boks, men dommere sa offside igjen etter VAR.

Med mye fram og tilbake ble det en del ekstratid, og ti minutter på overtid var Fernandinho kun centimeter fra å sette ballen i mål på et hjørnespark. Det var så nærme Brasil skulle komme, og kampen endte 0–0.

Leder likevel

Til tross for skuffelsen ligger laget på topp i gruppe A med fire poeng, like mange som Peru, som tidligere på dagen slo Bolivia 3–1 i Rio de Janeiro.

Venezuela og Peru spilte 0–0 i åpningskampen sin.

De siste kampene i gruppa spilles lørdag. Brasil møter Peru i São Paulo, mens Bolivia mot Venezuela finner sted i Belo Horizonte. De to beste i hver gruppe går videre i turneringen, i tillegg til de to beste tredjeplassene.

(©NTB)