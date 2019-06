Kristoffersen følte seg alene i kampen mot eget forbund

ntbsport

Henrik Kristoffersen har nettopp gjennomført en treningsøkt med en av ungdomsgruppene til Rælingen Skiklubb da han møter NTB i idrettslagets klubbhus.

Sammen med sin far og trener, Lars, setter en småsvett 24-åring seg ned og forteller om den årelange kampen mot Norges Skiforbund. Alpinstjernen sier at kampen mot eget forbund har føltes ensom.

– Jeg har fått mye støtte av mange i idrettsmiljøet og er takknemlig for det, sier Kristoffersen og trekker fram Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og til en viss grad Aksel Lund Svindal.

– Samtidig er det mange som ikke har villet stå fram, så jeg har blitt stående mye alene. Det har vært litt tungt til tider, sier Rælingen-gutten.

Far og sønn er usikre på hvor mye saken har kostet i kroner og øre, men er klare på at det har vært verdt det. I tillegg har det vært en mental prøvelse.

– Det er slitsomt å ha en sånn ting hengende over seg. Jeg følte i hvert fall en veldig lettelse da vi var enige, sier Lars Kristoffersen.

Steg i riktig retning

Stridens kjerne var at alpinstjernen ble nektet av skiforbundet å kjøre med sin private sponsor, Red Bull, på hjelmen. Saken han anla mot skiforbundet endte med et knusende tap i tingretten.

På ankefristens siste dag ble det kjent at Kristoffersen ikke anket, men i stedet var kommet fram til en ny treårsavtale med Norges Skiforbund.

– Vi tapte en rettssak, men vi fikk en veldig stor del av det vi ville, og mye av det vi hadde satt som mål, sier alpinstjernen.

I den nye avtalen får Kristoffersens et eget helse- og treningsopplegg utenom renn, styrt av far og trener Lars Kristoffersen. Einar Witteveen kommer også inn som trener, en utgift som dekkes av forbundet. Kristoffersen får også en ekstra assistentressurs i seks måneder, i tillegg til det resterende teamet han står for selv.

– Hvor langt unna er avtalen det du egentlig ba om?

– Det er litt annerledes, men mye av det vi opprinnelig ba om. Det er ikke noe Shiffrin-opplegg, men det er et veldig stort steg i riktig retning.

Kranglefanter?

Det har vært mye støy rundt Henrik og Lars Kristoffersen de siste årene. Det har blant annet vært åpenlys krangling med skiforbundet, trener Stefan Kornberg sluttet på dagen etter konflikt med Kristoffersen-teamet, og Red Bull-saken endte i Oslo tingrett.

– Er dere kranglefanter?

– Jeg tror ikke det er mulig å bli best i noe som helst hvis du ikke har en egen mening som du tør å stå for - et mål eller et veivalg. Hvis du skal gjøre noe som andre bestemmer, som du ikke er enig i, så blir det vanskelig å få til, sier pappa Lars.

– For å bli best må du ha troen på alt. Da må alt være 100 prosent, du må i alle fall ha troen på at det er 100 prosent. Og har du ikke troen på at noe kan være bedre enn det det er … da går det ikke, fortsetter han.

– Har man lyst til å bli best, så må man si fra, sier Henrik og hevder at duoen kun er ærlige og direkte.

– Og med kommunikasjon, er det vel det som er det letteste. Hvis du er ærlig og direkte, så lyver man ikke og går ikke rundt grøten.

Far og sønn sier til NTB at de både håper og tror det blir mindre støy med den nye avtalen.

Kjedelig uten lidenskap

Men at partene har lagt stridsøksen til side betyr ikke at den temperamentsfulle alpinisten plutselig skal slutte å vise følelser.

– Det sportslige er en helt annen sak, sier Henrik og forsikrer at han kommer til å vise følelser enten han har kjørt bra eller dårlig.

– Går rullegardinen ned, går rullegardinen ned, sier alpinisten som legger til at han tror idretten for mange hadde blitt kjedelig uten lidenskapen.

– Så jeg kommer nok ikke til å endre meg så mye der. Men jeg blir jo eldre og smartere jeg også, sier 24-åringen og ser mot faren for en eventuell bekreftelse på det.

– Det vil jeg absolutt si, bekrefter pappa Lars – og utdyper:

– Dette har pågått i fem år, siden du var 19-20 år. Ikke nok med at du skal ha det prestasjonspresset rundt resultater og trening, men så skal du ha dette her i tillegg. Da er det lett for noen og enhver å si ting i kampens hete som kanskje burde ha blitt sagt på en annen måte. Så kanskje han er litt smartere enn hva han var før, det handler om erfaring.

– Jeg var trent for å stå på ski. Jeg var ikke trent for å håndtere mediene, sier Henrik, før faren igjen tar over.

– Han har nok blitt litt roligere etter hvert, sier han.

– Men det kommer av at du kanskje lærer av å holde ting litt inni deg. Men inni deg, det gnaget etter å prestere bedre, det må være der. Hvis ikke det er der så tror jeg det stopper opp.

