Semenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin

Den doble olympiske mesteren på 800 meter har kjempet en årelang kamp for å få konkurrere på lik linje med alle andre kvinnelige friidrettsutøvere.

IAAF fastholder stadig at Semenya og andre kvinnelige utøvere med naturlig høyt testosteronnivå må bruke hormonnedsettende medisiner for å få konkurrere i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil.

Saken befinner seg stadig i rettssystemet, men Semenya sparer ikke på kruttet i en pressemelding publisert tirsdag ettermiddag, samme dag som Idrettens voldgiftsrett (CAS) valgte å publisere hele begrunnelsen for sin beslutning i saken.

Hun er svært kritisk til behandlingen hun har fått av det internasjonale forbundet.

– Får ikke utnytte kroppen min igjen

– IAAF brukte meg tidligere som en menneskelig forsøkskanin for å eksperimentere med hvordan medisinene de krevde at jeg tok, ville påvirke testosteronnivåene mine, sier Semenya.

– Selv om de hormonnedsettende stoffene fikk meg til å føle meg konstant syk, ønsker IAAF nå å legge seg på en enda strengere linje med ukjente helsekonsekvenser, fortsetter sørafrikaneren og legger til at hun er bekymret for sine medutøvere i kvinnelig friidrett.

– Jeg vil ikke tillate at IAAF utnytte meg og kroppen min igjen. Men jeg er bekymret for at andre kvinnelige utøvere vil føle seg tvunget til å la IAAF dope dem og teste effekten og de negative konsekvensene av ulike hormonelle stoffer. Dette må ikke få skje.

Kjønnstest og rettskamp

Semenya måtte gjennom kjønnstesting like før hun vant VM-gull på 800-meteren i 2009, og den viste angivelig at hun hadde både mannlige og kvinnelige egenskaper.

Deretter ble hun suspendert i åtte måneder før IAAF omsider lot henne konkurrere igjen i juli 2010.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) ga IAAF medhold i at det nevnte regelverket som omhandler kvinner med høyt testosteronnivå, kan gjelde. Senere har sveitsisk høyesterett beordret IAAF til å suspendere reglene, men IAAF har valgt å anke avgjørelsen.

I en pressemelding tirsdag skriver forbundet blant annet at «idretten er en av få, smale samfunnssektorer der biologi må trumfe kjønnsidentitet for å sikre rettferdighet».

I påvente av en endelig avgjørelse kan Semenya konkurrere uten å forholde seg til regelendringen. Om det kommer noen avklaring foran høstens friidretts-VM i Qatar, vites ennå ikke.

