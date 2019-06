Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen

ntbsport

Australia trengte tremålsseier ettersom Brasil slo Italia 1-0 i Valenciennes. Italia vant gruppen, men både italienerne, Australia og Brasil endte på seks poeng.

For Australia ble Samantha Kerr utvilsomt den store helten tirsdag kveld. Hun scoret alle fire målene, to i hver omgang.

– Vi må bli bedre. Norge er en stolt, europeisk nasjon med mye historie. Det blir en vanskelig kamp, sa Australias landslagssjef Ante Milicic rett etter kampen.

– Vi har ikke mye tid på oss. I morgen har vi reisedag. Vi må bli bedre om vi skal komme oss forbi et sterkt norsk lag. I dag blir vi tatt på overganger, la han til.

Marta skapte spenning

Australierne ledet ganske komfortabelt 2-0 til pause, men Jamaica hevet seg etter hvilen og reduserte tidlig ved Havana Solaun.

Likevel skulle lagkapteinen Kerr sikre Australia en stor nok seier til at Norge venter i neste runde. Hun scoret med to pene headinger i første omgang, mens de to siste scoringene kom etter defensive feil hos Jamaica.

Brasil møter enten Tyskland eller vertsnasjonen Frankrike i sin åttedelsfinale. Det sto lenge målløst mot Italia, men en straffe i det 74. minuttet sørget for brasiliansk seier.

Storstjernen og veteranen Marta satte straffesparket i mål og sikret 1-0. Brasil jaget ytterligere en scoring i sluttminuttene, men lyktes ikke mot et solid italiensk lag.

Målforskjellen avgjorde plasseringene i gruppe C. Italia endte med 7-2, Australia med 8-5 og Brasil med 6-3.

(©NTB)