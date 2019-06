USA-trener Ellis forsvarer VM-rotasjonen

ntbsport

Morgan scoret fem mål i 13-0-seieren over Thailand tidligere i VM. Søndag så hun på fra benken. Det gjorde også Rose Lavelle, Sam Mewis og Megan Rapinoe, som til sammen scoret fem mål mot Thailand.

Landslagssjef Jill Ellis gjorde sju endringer i startoppstillingen og så reservene sikre plass i cupspillet med 3-0 over Chile. En av dem var 36-årige Carli Lloyd, som var turneringens store spiller da USA vant VM for fire år siden. Hun scoret to ganger søndag.

Alle i gang

– I forrige VM lærte jeg at man kan få skader, utelukkelser og andre problemer. Jo bedre rustet man er til å håndtere det, desto bedre er det. Vi trenger å få i gang alle spillerne, sa Ellis, som allerede etter to kamper har gitt spilletid til alle 20 utespillere i troppen.

Tierna Davidson, Allie Long, Jessica McDonald og Emily Sonnett fikk sin VM-debut søndag, og Davidson markerte anledningen med to assist.

De 45.594 tilskuerne overgikk antallet fra åpningskampen (45.261) da Frankrike slo Sør-Korea på samme arena. Publikum fikk ikke se så mange av USAs førstevalg, men de fikk sanne hvorfor tittelforsvareren er den største VM-favoritten. Hadde det ikke vært for storspill av Chile-keeper Christiane Endler, ville det blitt ny målfest.

Publikumssuksess

USA er ett av ni lag som var klar for åttedelsfinale allerede etter to spilte kamper. Torsdag gjør amerikanerne opp med Sverige om gruppeseieren, i en kamp der vinneren sannsynligvis vil være på kollisjonskurs med Frankrike allerede i kvartfinale.

Publikumssuksessen i VM fortsetter, selv om Sverige mot Thailand i Nice søndag var den første kampen med færre enn 10.000 tilskuere. Til Norges kamp mot Sør-Korea var det søndag kveld solgt 13.500 billetter. Frankrikes kamp mot Nigeria i Rennes er blant de helt utsolgte oppgjørene.

(©NTB)