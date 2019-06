Tutta hyller Hovland etter US Open-bragden

ntbsport

Hovland ble nummer 12 i Major-turneringen søndag etter å ha gått de fire rundene på sagnomsuste Pebble Beach på i alt 280 slag. Den slags score har ingen amatør kunnet vise maken til i turneringens lange og innholdsrike historie.

Golfikonet Jack Nicklaus hadde den gamle amatørrekorden på 282 slag.

Suzann Pettersen bøyer seg i støvet for det Hovland har fått til de siste dagene.

– Viktor Hovland, du har skrevet historie nok en gang. Beste amatør noen gang i US Open, og slår rekorden til Jack Nicklaus. Et supersolid kapittel som amatør avsluttes – og et nytt innledes! Skriver Tutta på sin Twitter-profil.

– Velkommen til de profesjonelle golfspillernes verden – du kommer til å klare deg helt fint, tilføyer hun.

38-åringen avrunder tweeten med emneknaggen #stoltnordmann.

Suzann Pettersen har selv pause fra golfen som følge av at hun i fjor sommer ble mamma for første gang.

