Skytedrama overskygget Raptors-hyllest i Toronto – to personer såret

Rundt halvannen million mennesker var samlet i gatene og på festområder i den canadiske byen for å hylle byens basketballhelter. Lenge var det en real folkefest, men mandag ettermiddag lokal tid kom rapporter om at noen hadde brukt et skytevåpen inne i folkemengden på Nathan Phillips Square, der Raptors-spillernes parade ble avsluttet.

Klokken 22.40 norsk tid melder politiet i Toronto at to mennesker er blitt skutt og såret. De er utenfor livsfare. Politiet har pågrepet to mistenkte gjerningspersoner.

Statsminister og NBA-stjerner

Canadas statsminister Justin Trudeau var blant gjestene på feiringen. Han, byens ordfører og Raptors' spillere ble værende på scenen den korte tiden seremonien ble avbrutt som følge av skytingen.

– Raptors-fans, hver eneste dag har dere vist hva Canada er laget av: Folk som har troen, sa Trudeau fra scenen.

Raptors er det første canadiske laget noensinne som har gått til topps i sluttspillet i verdens beste basketballiga, NBA. Derfor har mange ment at laget spilte for en hel nasjon under NBA-finalen mot Golden State Warriors.

Full jubel

Mandag formiddag ble Kyle Lowry og de andre stjernespillerne kjørt gjennom byen i en buss med åpent tak mens de viste fram NBA-trofeet. Og det var ikke direkte få basketballgale supportere som hadde samlet seg for å hylle de ferske mesterne.

Faktisk slet følget av 16-spillere, familiemedlemmer og lagledere med å komme seg fra startpunktet vest i byen og fram mot avslutningen på Nathan Phillips Square, der det også hadde møtt fram titusenvis av mennesker.

Under paraden kunne man høre tilropene «Let's go Raptors» og «We the North» runge høyt. Det ble også full jubel da Kawhi Leonard viste fram sitt MVP-trofé, som tildeles NBA-sluttspillets mest verdifulle spiller.

Raptors avgjorde finaleserien i NBA sist torsdag og vippet dermed de siste to års mester, Warriors, ned fra tronen.

