Sykkel: Hagen på pallen i Critérium du Dauphiné

Etappen fra Cluses til Champery på 113,5 kilometer var den åttende og siste etappen i sykkelrittet i Frankrike. Carl Fredrik Hagen syklet en strålende etappe og ble nummer tre. Han ble tidlig med i et brudd som holdt hele veien inn.

Nordmannen og Julian Alaphilippe klarte ikke å følge Dylan van Baarle og Jack Haig på tampen av etappen da duoen rykket. Van Baarle spurtslo Haig og kunne knytte hånden i været for Team Ineos andre seier på rad i rittet. Hagen viste muskler mot Alaphillippe i kampen om tredjeplassen.

Danske Jakob Fuglsang fra Astana vant rittet sammenlagt foran Tejay van Garderen og Emanuel Buchmann. Det er andre gangen Fuglsang vinner sykkelrittet sammenlagt, han vant også i 2017. Det skal sies at veien til årets sammenlagtseier ble mye enklere etter at annenmann Adam Yates måtte avbryte med sykdom.

Sammenlagtseieren for Fuglsang fortsetter et meget godt 2019 for dansken. Han vant også den belgiske klassikeren Liege-Bastogne-Liege i april.

