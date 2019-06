Legenden Eggen hyllet og æret med statue

ntbsport

– Jeg har opplevd et privilegium: Jeg har fått lov å lære meg å gå to ganger, sa en spøkefull Nils Arne Eggen, sittende i rullestol, etter at han har vært gjennom amputasjon av en fot.

– Jeg kan leve godt med den (statuen). Dette er på vegne av alle som har brukt mesteparten av livet sitt på å gjøre Rosenberg best mulig. Jeg er bare et symbol som kikker utover, sa Eggen, som innrømmet at det i begynnelsen var litt «tja» da forslaget om en statue ble forelagt ham.

Helseplager

«Hele» Trondheim og ledelsen i Fotball-Norge var på beina for å delta i hyllesten av 77-åringen, som førte Rosenborg til 14 seriemesterskap gjennom en trenerkarriere som startet allerede i 1971.

Det var mange rørte mennesker da trenerlegenden ble takket og hyllet før kampen mot Vålerenga søndag.

Eggen har den siste tiden slitt med helseplager, og det var langt fra sikkert at han selv kunne være til stede utenfor Lerkendal søndag. Han ble nylig innlagt på sykehus med lungebetennelse og kraftig svekket immunforsvar. Men fredag ga legene slipp på ham og han rakk sin egen fest.

– Jeg måtte jo det, sa Eggen til stor jubel fra de mange frammøtte.

Blant de beste

Det er Errol Fyrileiv som har laget statuen, som Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug tok initiativ til og avduket.

På talerlisten sto Trondheims ordfører Rita Ottervik, fotballpresident Terje Svendsen og styreleder Ivar Koteng.

– Du er et nasjonalt ikon. Hele Fotball-Norge eier Nils Arne, slo trønderen Svendsen fast.

Ordfører Ottervik trakk fram Eggens pedagogiske og engasjerende evner, mens Koteng slo fast at Nils Arne Eggen må regnes som en av verdens ti beste fotballtrenere.

