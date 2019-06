Norges speidere reiser Frankrike rundt

ntbsport

– Vi tenker ikke så mye på mulige motstandere i cupspillet. Vi fokuserer på Sør-Korea og på å få et godt resultat i mandagens kamp slik at vi er sikre på at vi fortsatt er med i turneringen, sier Sjögren når NTB spør om de mulige motstanderne i åttedelsfinalen.

– Det vil være farlig om vi begynner å fundere på videre steg før det neste er unnagjort, men vi har våre speidere ute, og det har vi hatt under hele mesterskapet. Vi har materiale fra ekstremt mange kamper med mulige motstandere.

Om Norge blir nummer to i sin gruppe, hvilket er mest sannsynlig, blir det Australia, Italia eller Brasil i åttedelsfinale i Nice.

Sjögren føler at han vil ha god oversikt uansett hvem som venter.

– Det er framfor alt Alexander Straus og Even Pellerud som har vært rundt og observert. De reiser Frankrike rundt for å se fotballkamper og skape så tydelige bilder som mulig av alle eventuelle motstandere, sier han.

For kampene i gruppespillet har Sjögren lagt en plan for lenge siden. I cupspillet blir det å bearbeide innsamlet materiale og legge planen straks motstanderen er klar.

