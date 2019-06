Froome fikk også brudd i nakken i skrekkvelten

ntbsport

Team Ineos-stjernen falt stygt før oppvarmingen før onsdagens Criterium du Dauphine-etappe. Briten ble operert i åtte timer, en operasjon som var vellykket. Først ble det meldt at Froome hadde pådratt seg brudd i lårbein, albue, hofte og ribbein som følge av skaden, i tillegg til at han ble slått bevisstløs etter fallet. Lørdag kom det fram av bilder at han også hadde pådratt seg et brudd i nakken.

Nå venter rundt seks måneder med opptrening, ifølge kirurgen Remi Philippot, som opererte Froome.

Det betyr at Froome, fire ganger sammenlagtvinner av Tour de France, er ferdig syklet for sesongen.

–Det er heller ikke sikkert at treningen går som vi håper. Kanskje vi blir nødt til å gjøre noe annet, sier kirurgen ifølge BBC.

BBC skriver også at Froome falt med en fart på 54 kilometer i timen mens han skulle snyte seg. Da kom det et kraftig vindkast som gjorde at Froome ble slengt i bakken.

