Sjögrens største jobb er med hodene, ikke beina

– Allerede da vi fikk spilleprogrammet begynte vi å titte på hvor det ville være mulig å legge inn hviledager. Det er så viktig å ha opplagte spillere. Vi må ikke bare hvile kroppene, men også hodene, sier han til NTB.

– Å hente oss inn fysisk etter kampen mot Frankrike kommer vi til å gjøre, men det viktigste med fridagene er å hvile det som er mest belastet, og det er faktisk hodet.

Sjögren har vært forskånet fra skader i troppen både under oppkjøringen og fram til torsdag, da Emilie Haavi fikk en vridning i kneet under trening. Da hadde landslagssjefen nettopp snakket om en tropp helt uten skadebekymringer, tross to tøffe VM-kamper.

– Vi har spillere som er slitne, men det skal de være etter en kamp. Det er noen blåmerker og ømme kropper etter duellspill, men det er del av denne sporten, sa han.

Plan

Sjögren er godt forberedt på hva Sør-Korea vil by på mandag. Han har allerede lenge hatt en klar plan for hvordan hver av de tre grupperivalene skal håndteres, og så langt har det lyktes bra.

– Sør-Korea er en helt annen type motstander enn både Frankrike og Nigeria. De bygger spillet sitt på pasningsspill og teknikk, men savner fart. Jeg tror vi har en veldig god sjanse til å framstå på en god måte mot dem, sier han.

– I de to kampene i VM har Sør-Korea slitt både med tempo og fysikk, to ting vi har ganske mye av. Vi skal forsøke å utnytte våre fordeler samtidig som vi har respekt for deres tekniske ferdigheter. Teknisk og taktisk er de ganske dyktige, så det kommer til å bli en utfordrende oppgave.

Respekt

Det norske laget har satt seg i respekt med to sterke kamper så langt i VM og høster ros både i inn- og utland. TV-seertallene fra kampen mot Frankrike var svært oppløftende, 660.000 seere i Norge. Mesterligafinalen for menn (685.000) er eneste fotballkamp i år med bedre tall. På det meste så 770.000 VM-kampen, som hadde en markedsandel på 60 prosent.

Torsdag spiller Italia mot Jamaica i Reims, der Norges neste kamp spilles fire dager senere. Italienerne er en av Norges mulige motstandere i åttedelsfinale i VM.

– Vi har observatører på plass, men når vi først er i byen så kan det være at vi går og ser kampen. På en eller annen måte kommer jeg iallfall til å se den, sier Sjögren.

