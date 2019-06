Maradona måtte gi seg i mexicansk klubb

ntbsport

Det opplyser 58-åringens agent, Matias Morla.

– Diego Maradona har bestemt seg for ikke å fortsette som sjeftrener for Dorados. Han følger legenes råd om å prioritere helsen, og han skal igjennom to operasjoner: i skulderen og i kneet, skriver Morla på Twitter.

Tidligere i år ble Maradona innlagt på sykehus på grunn av en mageblødning. Han sliter også med slitasjegikt og har angivelig ikke mer brusk igjen i kneet.

Samtidig har Dorados de Sinaloa hatt merkbar suksess under den argentinske fotballheltens ledelse. Laget har gått fra bunnsjiktet til toppen av Mexicos nest beste liga.

– Sammen sjokkerte vi verden. Vi viste at fotball handler om lidenskap og hjerte, og du vil for alltid være en Dorado. Takk for alt, Diego. Bli frisk, vi sees snart, skriver klubben på Twitter.

Maradona var argentinsk landslagssjef fra 2008 til 2010, og han har senere hatt flere trenerjobber, blant annet i Forente arabiske emirater og i hjemlandet. Han tok over Dorados i september i fjor.

(©NTB)