Japan slo tilbake mot Skottland i fotball-VM

Mana Iwabuchi sendte sølvvinnerne fra 2015 i ledelsen med et flott skudd etter halvspilt første omgang. 26-åringen med fortid i Bayern München mottok ballen på 17 meter og skjøt høyt midt i mål bak Skottlands sisteskanse Lee Alexander.

Vondt ble til verre for skottene da Japan fikk et noe billig straffespark et snaut kvarter senere. Yuika Sugasawa gikk i bakken da Rachel Corsie la en arm på skulderen hennes, men kontakten var knapp. Sugasawa valgte å ta straffen selv og økte til 2-0.

Skottland, som tapte 1-2 mot England i sin åpningskamp, presset på for scoring og fikk uttelling to minutter før slutt. Fra 20 meter klemte Lana Clelland til og fikk nettsus, men tiden ble for knapp for Michelle Kerrs lag.

Skottene ropte på straffe ved to anledninger for hands og et kakk på hælen, men fikk ikke gehør av dommer Lidya Tafesse Abebe eller videodommerteamet. Selv om hendelsene ikke var de mest alvorlige forseelsene, virket de klarere enn straffesparket Japan fikk i første omgang. TV 2-kommentator Kasper Wikestad gikk så langt å kalle kampen for en liten VAR-skandale.

Japan har fire poeng etter to kamper, mens skottene er poengløse. England og Argentina møtes senere fredag kveld. De to beste i gruppa går videre til cupspillet. Det samme gjør de fire av seks beste treerne i gruppene.

