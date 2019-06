Emilie Haavi ødela korsbåndet og reiser hjem fra fotball-VM

ntbsport

Haavi måtte hjelpes av banen med smerter i kneet under torsdagens trening i Cannes. Nærmere undersøkelser viste et avrevet fremre korsbånd i det høyre kneet, opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

LSK-spilleren sendes hjem til Oslo for å få best mulig oppfølging på Idrettens Helsesenter.

– Jeg er veldig skuffet og lei meg. Det er utrolig tungt å skulle forlate den gjengen som er her nede, men jeg ønsker jentene masse lykke til videre i mesterskapet. Jeg skal jobbe knallhardt for å komme tilbake og oppleve lignende mesterskap i framtiden. Det gir meg stor motivasjon å se alt engasjementet som har vært rundt denne turneringen, sier Haavi i pressemeldingen.

Hun orket ikke å møte norske medier i Frankrike etter den tunge beskjeden.

Blir savnet

Haavi fikk bare et meget kort innhopp i første VM-kamp mot Nigeria. Mot Frankrike var hun ubenyttet reserve. Landslagssjef Martin Sjögren sier likevel at det er svært trist at Haavi må reise hjem.

– Jeg er veldig lei meg på Emilies vegne og har stor sympati med henne. Emilie har vært en veldig viktig bidragsyter i gruppa, og med sin vinnermentalitet og mesterskapserfaring har hun vært en som har gått foran på treningsfeltet og pushet de andre jentene. Det er noe vi selvsagt vil savne. Jeg vil ønske henne god bedring, og jeg er sikker på at vi vil se Emilie tilbake på dette laget i fremtiden, sier Sjögren.

Haavi ble skadd i spill seks mot seks på torsdagens trening, der bare de 12 reservene fra Frankrike-kampen var med. 26-åringen ble liggende nede i flere minutter og hadde åpenbart store smerter. Lokale førstehjelpere kom med en båre, men Haavi ble i stedet støttet av banen for å få behandling i garderoben. Hun hadde en ispose på det høyre kneet.

Alvorlig skade

Landslagslege Jorid Degerstrøm undersøkte henne i garderoben, men det ble ikke trukket noen konklusjon. Overfor NTB uttrykte Sjögren håp om at det ikke var så alvorlig som det så ut. Etter videre undersøkelser på hotellet ble Haavi sendt til MR-undersøkelse, der skadens omfang ble fastslått.

Det er ikke første gang en spiller på Norges kvinnelandslag i fotball ødelegger korsbåndet under et mesterskap. I VM i 1995 rammet det Kristin Sandberg, som hadde gjort hattrick i åpningskampen mot Nigeria og var fast på laget. Året etter ødela kaptein Heidi Støre korsbåndet i OLs åpningskamp mot Brasil. De mesterskapene endte med henholdsvis gull og bronse for det norske laget.

Norge spiller sin tredje og siste gruppespillkamp i VM mot Sør-Korea mandag, nå med bare 22 friske spillere i troppen.

(©NTB)