Stolthet og skuffelse for Sjögren

I motsetning til flere av spillerne har han ikke lagt den avgjørende straffesituasjonen bak seg helt og holdent.

– Det er klart jeg har sett den om igjen, og jeg synes det var en veldig tvilsom avgjørelse, sa han til NTB på lagets hotell i Biot før avreise til Reims.

Det er ikke bare et norsk syn. Den store franske sportsavisen L'Equipe skrev med henvisning til straffen om «VARs gråsoner, usikre avgjørelser og situasjoner som kan vippe begge veier».

– Engen traff ballen før hun traff låret til Torrent, som var i bevegelse mot henne, men dommer Bibiana Steinhaus mente sannsynligvis at hun ikke hadde tilstrekkelig grad av kontroll på sparket sitt, skrev avisen.

– Det er nok ikke siste bedømmingsstraffe vi får se i dette mesterskapet, men vi kan ikke påvirke det. Da gjelder det å akseptere det og gå videre, sa Sjögren.

Respekt

Det norske laget får betydelig grad av respekt i franske medier, som skriver at hjemmelaget ble satt på sin første prøve i VM og besto den mot et «meget godt norsk lag».

Sjögren tar med seg det.

– De blandede følelsene er der fortsatt, skuffelse over at vi ikke fikk et bedre resultat sammen med tilfredshet over at vi viste at vi er et godt lag, sa han.

– Det var ikke mange som regnet med oss før VM, men når vi presterer på det nivået vi gjorde onsdag kan vi kjempe med alle lag i verden. Den troen har vi hatt lenge, og det er fint å få en bekreftelse på at vi er der, på det nivået. At andre får opp øynene for oss er positivt.

Trygghet

Etter reisen tilbake til Reims gir han spillerne en fridag. Lørdag starter forberedelsene til den siste og avgjørende gruppekampen.

– Vi har fortsatt alt i egne hender, og det gir en trygghet å vite at det er vi og vår prestasjon som avgjør. Vi ga Frankrike en helt jevn kamp, og jeg tror vi har en veldig god sjanse til å framstå på en god måte mot Sør-Korea.

