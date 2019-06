St. Louis blir Stanley Cup-mestre etter seier over Boston Bruins

ntbsport

I forkant av onsdagens kamp sto det 3–3 etter seks kamper i finaleserien. Hjemmelaget Boston Bruins fikk en vond første periode på TD Garden onsdag.

St. Louis-spiller Ryan O'Reilly satte inn kampens første scoring etter 16 spilte minutter, mot spillets gang. Det tok bare tre minutter før bortelaget og Alex Pietrangelo økte ledelsen. Bortelaget blokkerte hele tolv avslutninger, men scoret på to av sine fire forsøk.

Kampens andre periode var jevnspilt og hendelsesfattig. St. Louis var nærmest scoring, men Bostons Zdeno Charas mirakuløse redning bak egen målvakt Tuukka Rask hindret ny scoring. Allerede da hadde mye av entusiasmen til hjemmepublikummet dabbet av.

I kampens siste periode ble all tvil feid til side. Brayden Schenn og Zach Sanford satte inn hver sine mål for St. Louis. Selv ikke Matt Grzelcyks trøstescoring kunne endre utfallet: 4-1-seier til St. Louis og en historisk kveld for Missouri-laget.

Veien til den historiske finaleseieren har vært lang for St. Louis. De slo ut Mats Zuccarellos Stars med 4–3 i kvartfinalen, før de beseiret San Jose Sharks 4–2 i semifinaleserien. Til slutt sikret laget fra Missouri seg sin første finale siden 1970 og sitt første Stanley Cup-trofé noensinne.

St. Louis var fram til onsdag det eldste aktive laget i NHL som aldri har vunnet Stanley Cup, til tross for finaler i både 1968, 1969 og 1970.

(©NTB)