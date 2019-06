Froome operert i åtte timer etter skrekkvelt

ntbsport

Rapportene forteller om vellykkede inngrep. Om alt går som planlagt, vil Froome kunne være tilbake på sykkelen om et halvt år.

– Han kommer til å ligge på intensivavdelingen i to-tre dager til. Vi ser an når vi får sendt han hjem, sa Team Ineos-sjef Dave Brailsford før torsdagens etappe i Frankrike.

Han forteller at skadene var så alvorlige at Froome måtte opereres med det samme og at det tok åtte timer.

Samtidig har sykkelstjernen allerede begynt å se framover.

– Han er allerede i gang med å diskutere rehabiliteringen, noe som er veldig oppmuntrende, sa Team Ineos-lege Richard Usher.

