Tittelforsvarer USA innledet VM med rekordseier

Allerede i første VM-kamp viste amerikanerne hva som bor i dem. Særlig i andre omgang – aller mest det siste kvarteret – fikk Thailand en oppvisning i effektiv fotball.

– Vi kom til kampen med et ønske om å vise oss fram. Hvert mål teller i denne turneringen, sier Alex Morgan etter kampen.

– Det å starte på en god måte er viktig, men vi føler også at vi har forbedringspotensial. Derfor skal vi forbli ydmyke og jobbe videre, sier landslagstrener Jillian Ellis.

Målbonanza

Morgan, som skulle bli kampens store spiller, åpnet målfesten etter elleve minutter. Deretter scoret Rose Lavelle og Lindsey Horan og sørget for en behagelig 3–0-ledelse til pause.

Over i andre omgang måtte Thailand-keeper Sukanya Charoenying plukke fire baller ut av nettet i løpet av seks minutter. Samantha Mewis (2), Morgan og Lavelle noterte seg for målene.

Som om ikke det var nok: USA scoret seks ganger fra og med det 74. minuttet. Morgan sto for to av dem, i tillegg til to målgivende pasninger, mens også Megan Rapinoe, Mallory Pugh og Carli Lloyd skrev seg inn i målprotokollen.

Måtte trøstes

På en dag der både europamester Nederland og Sverige måtte kjempe lenge for å innkassere seirer, holdt amerikanerne altså lekestue med Thailand. Det er liten tvil om at verdensmesteren fra 2015 mener alvor også i år.

Etter kampen måtte Thailands målvakt trøstes av amerikanske motspillere.

– Spillerne var selvfølgelig skuffet. De ønsket å gjøre et godt inntrykk i den første kampen. De er skuffet, sier Thailands trener Nuengrutai Srathongvian.

