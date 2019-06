Steinhaus dømmer Norge mot Frankrike

ntbsport

Hun er i mange år blitt regnet som verdens kanskje beste kvinnelige dommer, og hun har de to siste sesongene dømt i 1. Bundesliga for menn. Hun ble i september 2017 første kvinnelige dommer i en av Europas store ligaer for menn.

Steinhaus har dømt i alle VM- og EM-sluttspill for kvinner siden 2009 og dømte både VM-finalen i 2011 og OL-finalen året etter, begge oppgjør mellom USA og Japan. Hun har også dømt mesterligafinalen for kvinner.

Kampen på Stade de Nice onsdag er utsolgt. Det betyr 35.100 tilskuere.

Arrangøren meldte tirsdag, ved avslutningen av første runde i gruppespillet, at man nå har passert en million solgte billetter for hele VM, og 14 kamper er utsolgt. Det er bare 300.000 usolgte billetter til de resterende kampene.

