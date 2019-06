Noe for Joshua King? Toppdommer kurser Sverige til å bli mer kyniske

ntbsport

Etter at Norge ga fra seg 2-0-ledelse hjemme både mot Sverige (3-3) og Romania (2-2), var glasset fullt for King. Han dro opp linjene slik han ville ha dem: Gjerne pådra seg et par gule kort ekstra, dra ut på tiden, feire mål lenger og få noen ekstra frispark.

Sverige har tatt grep mer konkret etter omtrent samme diskusjon. Det er den tidligere toppdommeren Jonas Eriksson som er dratt inn. Han har holdt små foredrag for den svenske troppen den siste tiden.

– Drar motstanderne reglene til ytterkant, bør også vi gjøre det, sier Eriksson til Aftonbladet.

– Er de svenske spillerne i landslaget litt for ærlige og lite kyniske?

– Sammenlignet med andre nasjoner? Ja, definitivt. Vi har en annen måte å forholde oss til regler og fair play i Sverige. Vi står på beina og drar ikke ut tiden. Vi utnytter ikke alle mulighetene som dukker opp under en kamp. Der tror jeg absolutt vi kan bli bedre.

Eriksson påpeker at han ikke vil oppfordre til rent juks. – Nei, den grensen er superviktig.

Sveriges Viktor Claesson beskrives i Aftonbladet som ikke komplett. «For eksempel har han litt å lære når det gjelder å drøye tiden under en kamp når det trengs».

Han ble av lagledelsen vist bilder fra 1-0-kampen over Tyrkia. Da jogget Claesson ut for å bytte da svenskene ledet 1-0 godt ut i tilleggstiden. – Det var ikke etter skoleboken. Leder man, så skal man ta det litt roligere, sier Claesson til avisen.

(©NTB)