Etter VM-debuten kommer ildprøven for midtbaneduoen

– Det blir nok litt tøffere i den kampen, men jeg tror vi skal klare å gjøre en god kamp. Frankrike er favoritt og har publikum bak seg, men vi skal være godt forberedt, sørge for at de ikke får spille sitt spill slik de ønsker og gjerne utfordre dem på litt andre måter enn de er vant til, slik at vi kan sette dem på prøve, sier Risa til NTB.

Hun har holdt Frida Maanum fra livet i kampen om plassen ved siden av Ingrid Syrstad Engen, og sannsynligvis blir det samme duo onsdag.

På Frankrikes sentrale midtbane spiller Amandine Henry og Élise Bussaglia, med henholdsvis 84 og 189 landskamper mot den norske duoens 37 til sammen. Henry er kaptein og kanskje lagets i øyeblikket største stjerne.

På topp

– Mot Frankrike må vi være absolutt helt på topp om vi skal få med oss noe, men det er vi i stand til, og jeg gleder meg. Vi er underdogs, men vi skal bruke det for alt det er verdt og ta dem på det, sier Engen til NTB.

Den blivende Wolfsburg-proffen er troppens tredje yngste, men 21-åringen har gjort seg selvskreven på en midtbane der alle fire i lørdagens åpningskamp var VM-debutanter.

– Det er ganske rart å tenke på at vi var debutanter. Det føltes ikke sånn, for vi har spilt sammen lenge nå. Vi fikk det godt til. Vi brukte ti minutter i første omgang før vi fant roen, men da vi gjorde det klarte vi å spille dem godt ut og fikk til mange gode angrep, spesielt i første omgang, sier Risa.

– Vi har spilt sammen en god stund og har funnet ut av relasjonene. Da handler det bare om å senke skuldrene og gjøre det vi pleier, sier Engen.

Analyse

Ingen av dem venter noen overraskelser fra Frankrike.

– Det gjøres et enormt analysearbeid i forkant, og vi vet hvor de vil ha ballen, hva slags bevegelser vi kan forvente og slike ting. Selvfølgelig kan vi ikke tegne opp alt de kommer til å gjøre, men vi skal forberede oss godt på det vi tror de kommer med, sier Risa.

– Det er en motstander vi vet mer om enn vi gjorde med Nigeria. Det er litt tydeligere hvordan Frankrike spiller, så vi vet hva vi møter når vi går på banen onsdag, sier Engen.

De har bare 37 landskamper til sammen (Risa 20, Engen 17), men føler seg trygge på at de kan hjelpe Norge til en ny god VM-prestasjon foran en fullsatt arena i Nice. De har tro på laget sitt.

– Vi vet at vi har enormt potensial, men vi må få det ut også. Mot Nigeria viste vi iallfall noe av det vi er gode til, sier Risa.

