Fotball: Japan snublet i VM-åpningen

Japan holdt på å knipe seieren i siste minutt foran 25.055 tilskuere på Parc des Princes, men keeper Vanina Correa berget Argentina med en kjemperedning på avslutningen fra Yui Hasegawa.

– Dette poenget er veldig viktig for oss. Om vi spiller kompakt og er smarte, kan vi ta flere og kanskje gå videre, sa Argentinas kaptein Estefanía Banini, som ble kåret til kampens spiller.

For argentinerne var det første poeng i et VM-sluttspill for kvinner noensinne, etter tap i alle de seks tidligere kampene.

Det er et interessant resultat for Norge ettersom vinneren av Japans gruppe er potensiell kvartfinalemotstander for toeren i Norges gruppe. Japans poengtap økte Englands sjanse til å vinne gruppe D. Det engelske laget slo Skottland 2-1 i Nice søndag.

En fransk avis antydet allerede etter fredagens åpningskamp at Frankrike kanskje ikke vil gjøre alt for å bli gruppevinner. Vinneren av gruppe A vil nemlig være på kollisjonskurs med verdensmester USA allerede i kvartfinalen dersom amerikanerne gjør som ventet og vinner sin gruppe foran Sverige.

Imidlertid tyder alt på at det franske hjemmelaget ønsker å ta vare på den stigende VM-feberen ved å slå også Norge i onsdagens kamp i Nice.

