Reiten glad for landslagsgjennombruddet, forberedt på defensivt slit onsdag

– Vi har utfordret Guro på å ta for seg enda litt mer og være enda mer delaktig, og vi fikk henne i gang. Jeg har aldri tvilt på hennes kvaliteter, og hun viste at hun kan spille på veldig høyt nivå også i internasjonale kamper, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

– Jeg jobber jo for å heve nivået mitt og prestere på samme måte her som jeg gjør i LSK, men dette er et helt annet nivå. Det eneste jeg kan gjøre er å fortsette å prøve og håpe det løsner en dag, og det var deilig å lykkes så bra i første VM-kamp, sa Reiten selv før søndagens restitusjonsøkt før avreise til Nice.

Hun scoret det første målet etter et innøvd cornertrekk og spilte fram romvenninne Lisa-Marie Utland til 2-0. Hun var også involvert i mange andre sjanser og fikk prisen som kampens spiller.

God stemning

– Det var veldig god stemning på rommet etter kampen. Både jeg og Lisa var veldig spent før kampen, men vi vet hvordan vi skal håndtere det. Etter at vi vant 3-0 og begge scoret, så koste vi oss, sa Reiten.

Hele det norske laget gledet seg veldig over den gode prestasjonen.

– Det gjør godt for alle sammen, og for selvtilliten i gruppa. Vi har kost oss veldig så langt, men vi er her for å spille fotballkamper. Vi blir dømt etter det vi gjør i de 90 minuttene en kamp varer, ikke for hvor god stemning det er ellers. Derfor er det deilig for alle at vi får det til så bra, sier Reiten.

– Vi ønsker å spille underholdende fotball, ha ballen og skape sjanser. Lørdag hadde vi veldig mange gode angrep. Du ser spillet begynner å sitte, at folk vet hvor de skal være. Vi vet hvor vi har hverandre. Når relasjonene og pasningskvaliteten er der, er vi et veldig godt fotballag.

Defensiv jobb

Hun vet at onsdagens kamp mot Frankrike blir en større utfordring, der hun må bidra mer defensivt enn hun var nødt til mot Nigeria.

– Ja, det blir en helt annen kamp. Frankrike er et veldig godt lag med mange gode spillere, og vi er nødt til å ha tette og korte avstander om vi skal klare å stå imot. Når vi først vinner ballen er vi nødt til å klare å holde på den og gjøre det litt vanskelig for dem, for hvis vi bare skal ligge lavt i 90 minutter så går det ikke, sa den kommende Chelsea-proffen.

Hun fikk noen smeller i møtet med de fysisk tøffe nigerianerne og forlot stadion med en svær ispose på beinet, men det bekymrer ikke.

– Det føles helt greit. I en VM-kamp må det være litt tøft med skikkelige dueller. Det er ikke spesielt vondt, sier hun.

