Offensiv moro da Norge innledet VM med 3-0 over Nigeria

Guro Reiten og Lisa-Marie Utland scoret de to første målene før et desperat nigeriansk bein sendte ballen i eget mål og hindret Utland i å bli tomålsscorer. Med 3-0 før pause var kampen avgjort. Begge lag hadde sine sjanser i en oppstykket 2. omgang, men spenningen gjaldt bare hvor stor seieren skulle bli.

Caroline Graham Hansen briljerte med både dribleferdigheter, pasningsfot og defensiv arbeidsvilje og viste hvorfor hun kan bli en av VMs attraksjoner. Hun fikk mange spillere med seg i den offensive moroa, ikke minst Reiten som ble kåret til kampens spiller.

Defensivt greide Norge seg også bra mot raske og individuelt dyktige nigerianske spillere, selv om det var litt gambling å la særlig Guro Reiten trekke så langt inn i banen og gi Nigeria mye angrepsrom på kantene. Forsvarsrekka ble overlatt til seg selv oftere enn det vil være tilrådelig mot Frankrike i neste kamp.

– Vi kommer til å spille helt annerledes mot Frankrike. Det blir en helt annen kamp. Vi kommer til å ligge dypere og spille mer kollektivt. Vi har en klar plan for hvordan vi skal spille mot dem, og da blir kontringer veldig viktig, sa Martin Sjögren.

Tre raske

Norge satset på egne offensive ferdigheter mot Nigeria og fikk betalt i form av tre mål som avgjorde kampen før pause. Foranledningen var en dødball, en gjenvinning og en ballerobring.

I det 17. minutt viste Norge fram et smart innøvd cornertrekk og utførte det perfekt. Reiten rullet ballen kort til Graham Hansen, som driblet en motspiller og stormet langs dødlinjen. I rett øyeblikk slo hun ballen rett ut til Reiten, som hadde løp inn i feltet. Skuddet traff hånden til stopperen Onome Ebi og endte i mål.

– Vi visste at de ikke er så observante på kjappe dødballer. Som vi trodde så sov de, og vi utnyttet det til fulle, sa «Caro».

Nigeria var ikke ufarlig i begynnelsen av kampen og fortsatte å sette det norske forsvaret på prøve. Det begynte å bli bekymringsfullt at Reiten trakk så langt inn i banen og ikke ga Kristine Minde nevneverdig defensiv hjelp mot raske Francisca Ordega, men i det 34. minutt var ikke det så farlig lenger.

Reiten var nemlig hissig framme og gjenvant ballen fra en nigerianer. I samme bevegelse sendte hun den fram til Utland, som var onside og helt alene på høyre side i feltet. Med rå kraft banket hun ballen i nettaket før keeper fikk opp hendene. Målet feiret laget ved å posere for en gruppeselfie uten kamera.

Selvmål

Bare tre minutter senere var kampen punktert. Det startet med et svakt utspill fra keeper Tochukwu Oluehi. Graham Hansen vant ballen og spilte Isabell Herlovsen fram på høyresiden. Hennes innlegg mot Utland var så farlig at Osinachi Ohale desperat kastet fram foten for å stoppe det og beinet ballen i eget mål. Denne gang ble målet feiret med reservene.

– Vi har et slagord som heter «sterkere sammen», og det ønsket jeg å markere i dag. Det er ikke bare de 11 på banen, alle er viktige, sa Herlovsen, som ledet løpet mot benken.

Ingrid Hjelmseth måtte flere ganger være våken og bestemt i feltarbeidet for å hindre nigerianske sjanser, og Maren Mjelde var både rutinert og god da hun på 1-0 falt av tidlig nok og løp fort nok til å hindre at Desire Oparanozie kom alene gjennom. Rett før pause var Norge heldig da ballen danset i målgården uten at noe afrikansk bein greide å dytte den over streken.

Akkurat som Frankrike fredag ledet Norge 3-0 ved pause. Også Norge slapp opp på målscoringen etter pause, og «Les Bleues» går til onsdagens oppgjør i Nice som leder av gruppe A på bedre målforskjell.

Norge fortsetter å herje med afrikanske lag. Den åttende kampen ga seier nummer åtte, og målforskjellen ble forbedret til 35-8. De to tidligere gangene Nigeria var motstander i et gruppespill i mesterskap (1995 og 2000), endte det med norsk gull. Det er lang vei fram dit, men det norske laget har fått en god start i forsøket på å innfri målsetningen om medalje.

