Ny Carlsen-triumf etter armageddonseier i Norway Chess

Fire av fem partier for Carlsen er gått til armageddon etter remis. og alle er endt med seier til Carlsen.

I det femte partiet var Maxime Vachier-Lagrave motstander. Franskmannen er en god kamerat av Carlsen og har også vært en av hans sekundanter i VM-sammenheng.

Datamaskinene viste at de var ganske jevnt fra start og helt fram til spillerne ble enige om remis etter 30 trekk. Etter 30 trekk var det få brikker igjen på brettet, og ingen av spillerne hadde noen sjanse til seier. Da gikk også dette partiet til armageddon.

Seiret i armageddon

Der er reglene slik at om det ender med remis i armageddon vinner spilleren med svarte brikker, og det var det Carlsen som hadde. Vinneren får 1,5 poeng.

Franskmannen sa i skriftboksen underveis at han gikk for seier, men at han innså at partiet nok ville gå til armageddon. Slik endte det også, og da var det spilt bare i overkant av to og en halvt time.

Carlsen stakk av med seieren til slutt. Carlsen og Vachier-Lagrave er verdens to høyest rankede i lynsjakk.

Fornøyd Carlsen

– Dette ble en greiere dag på jobben enn ellers. Det var hyggelig, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen skjønte tidlig at det gikk mot remis og armageddon.

– Jeg slapp å spille for seier. Det gjør det hele lettere, sa Carlsen.

Etter søndagens remis har Magnus Carlsen spilt 63 partier på rad i langsjakk uten å tape.

Fire partier gjenstår av turneringen.

