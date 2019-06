Neymar forventes å være skadefri om en måned

ntbsport

Det opplyser måltyvens arbeidsgiver PSG. Klubblegene i den franske hovedstadsklubben har konkludert med at Neymar har pådratt seg en leddbåndsskade i den høyre ankelen.

Skaden krever ingen operasjon, men fotballstjernen må belage seg på annen behandling i ukene som kommer.

Neymar er uaktuell for spill i Copa America som følge av smellen han pådro seg i 2-0-seieren over Qatar. Fotballstjernen la fortvilet hodet i hendene etter å ha hinket av banen allerede etter 20 minutters spill.

Den ubeleilige skaden markerte avslutningen på et tungt år for 27-åringen. Han har slitt med flere skader, og nylig ble han anklaget for voldtekt. PSG-spilleren har bestemt avvist anklagene.

Chelsea-spiller Willian har overtatt Neymars plass i den brasilianske Copa America-troppen.

Dersom anslaget om en rehabiliteringsperiode på fire uker viser seg å holde stikk, er måltyven klar for spill i god tid før den franske ligaen innledes i begynnelsen av august.

