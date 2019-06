Fransk storavis sikker i sin sak om Hegerberg-konflikten

ntbsport

Avisen går gjennom mediestormen i Norge de siste dagene, med Hegerbergs forklaring av hvorfor hun sluttet på landslaget og Martin Ødegaards svar på Instagram. Ingen av spillerne som skal i aksjon i Reims er nevnt med et ord.

«Droite dans ses bottes» er overskriften, et fransk uttrykk som betyr «sikker i sin sak».

– Torsdag satt Ada Hegerberg på metroen i Lyon mens enkelte i Norge kalte henne diva. Sannheten er nyansert, innledes artikkelen, som har en syrlig tone overfor Hegerbergs kritikere.

Amatørmessig

Journalisten skriver at Hegerberg avslo å kommentere oppstyret da avisen ba om et intervju i forbindelse med et besøk i Roland-Garros, og i stedet blir saken en gjennomgang av hva som er skrevet og tidligere sagt.

L'Equipe forteller sine lesere at Hegerberg på grunn av et landslagsopplegg som var «amatørmessig i forhold til mennenes» endte opp psykisk knekt og med mareritt. Verken likelønnsavtalen fra i fjor høst eller ansettelsen av Lise Klaveness som elitedirektør var nok til å rette opp dette.

– Hun står ved sitt valg og angrer ikke selv om det ikke alltid blir forstått i Norge, skriver L'Equipe, som harseler med kritikken fra Ødegaard, «den andre norske kronjuvelen».

– Fire år etter at han som 16-åring signerte for Real Madrid har den offensive midtbanespilleren nettopp fullført sin første vellykkede sesong, i beskjedne Vitesse, står det.

– Mens hun ikke ville snakke om ham, snakket han gjerne om henne.

Avfeies

Hans beskyldning om skrekkelig timing avfeies også. «Intervjuet ble gjort i februar».

Uansett hvem som har ansvaret, var timingen ikke optimal for L'Equipe-lesere som ønsket å lese om spillerne som skal i aksjon lørdag, i stedet for den som ikke skal det.

