Fotballpresident utestengt på livstid for seksuell mishandling av kvinnelige spillere

Karim er også ilagt en bot på omtrent 8,7 millioner kroner. Avgjørelsen ble fattet av FIFAs uavhengige etiske komité lørdag.

Komiteen har konkludert med at fotballpresidenten har misbrukt sin stilling og seksuell mishandlet flere spillere.

Minst fem afghanske spillere skal ha klaget inn Karim for seksuell mishandling mellom 2013 og 2018.

I et intervju med The Guardian i desember fortalte spillerne at de deriblant hadde blitt truet på livet, forsøkt avkledd og blitt seksuelt misbrukt.

En av spillerne hevder å ha blitt fjernet fra landslaget og kalt lesbisk. Årsaken var at hun tilsynelatende sprang av gårde da Karim forsøkte å kysse henne.

Karim har vært Afghanistans fotballpresident siden 2004.

