Drama i kulissene før Frankrikes VM-målfest

Både Gauvin selv og alle andre var sikre på at hun skulle spille, men fem minutter før avreise til stadion avslørte landslagssjef Corinne Diacre laget for spillerne, med Kadidiatou Diani på topp og Gauvin på benken.

To ganger den siste uken har Gauvin kommet for sent til trening. Diacre hevdet etter kampen at spissvalget hadde taktiske årsaker, men L'Equipe har fått bekreftet den egentlige årsaken.

– Det er min egen feil, jeg vil ikke legge skjul på det. Jeg vil ikke si hva som ble sagt mellom meg og treneren, men jeg har lært min lekse, sa Gauvin etter kampen.

Montpellier-spissen ble observert gråtende da de franske spillerne kjente på banen før oppvarmingen. Etter å ha sett de fulle tribunene på Parc des Princes skal hun ha brutt sammen i garderoben da det gikk opp for henne hva hun gikk glipp av.

Romvenninnen Emelyne Laurent, som uansett ikke skulle starte, kom også for sent. Diacre har truet med å splitte dem opp og gjort det klart at nye overtramp ikke vil bli tolerert.

Gauvin ble byttet inn de siste 20 minuttene og gjorde en god innsats.

Diacre er kjent for å holde streng disiplin i landslaget, men også for å skape samhold ved å behandle alle likt. Etter åpningskampen hylles laget i franske medier, ikke minst for sitt sterke samhold. «Ensembleues» er førstesidetittelen i L'Equipe, med ordet for «sammen» flettet sammen med lagets kallenavn Les Bleues.

