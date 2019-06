Henning Berg gir seg i Stabæk, flytter til Kypros

ntbsport

– Jeg ønsker å takke dere for året jeg har hatt i Stabæk. Det har vært spennende, givende og deilig var det at vi kom seirende ut av kvaliken i fjor. Det er et bra miljø i klubben, bra samhold og jeg har trivdes veldig godt her, sier Berg til Stabak.no.

– Jeg er blitt tatt godt imot, og det har vært en fin gjeng å jobbe med. Spillere, ledere, støtteapparat, administrasjon, samarbeidspartnere og supportere skal alle ha honnør, og jeg vil takke dere alle for at dere har stått last og brast med laget, sier Berg.

Stabæk-supporterne har virkelig imponert Berg.

– Takk for god støtte og for at dere backer laget. Alltid. Uansett. Vi hadde noen tøffe kamper i fjor høst, men folk møtte opp. Det er ordentlig engasjement her, og dere får det til å virke som det er mange flere på tribunen. Det har vært viktig for spillerne, for meg og støtteapparatet, sier Berg.

Henning Berg har vært ansatt i Stabæk Fotball i elleve måneder. Klubben lå utsatt til på tabellen da den gamle stopperkjempen overtok. Klubben sikret til slutt kontrakten i eliteserien.

– Vi takker Henning for innsatsen og for hans bidrag i fjorårets redningsaksjon. Og vi ønsker ham lykke til i sin nye klubb, sier daglig leder Jon Tunold til klubbens hjemmeside.

Stabæk har fått en økonomisk kompensasjon for å slippe Berg et halvt år før kontraktens utløp.

Berg avslutter engasjementet sitt i Stabæk denne uken. Lørdagens treningskamp mot Lillestrøm ledes av assistenttrenerne Kaz Sokolowski og Øystein Garborg.

Stabæk ligger nest sist i eliteserien med sju poeng på åtte spilte kamper. Kun målforskjellen skiller dem fra bunnlaget Tromsø, som riktignok har spilt to kamper mer.

Omonia Nikosia ligger på 6.-plass i den kypriotiske toppdivisjonen.

