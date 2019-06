Avis: Real Madrid og Chelsea enig om overgangssum for Hazard

ntbsport

Onsdag kveld ble Chelsea og Real Madrid enig om en sum, men overgangen vil ikke blir offisiell før om noen dager, skriver The Guardian. Overgangssummen utgjør om lag 980 millioner kroner. Ifølge avisen forbereder klubbene kontrakten for å bli signert.

28-åringen forlater dermed etter alt og dømme Stamford Bridge etter sju år. Han hadde ett år igjen av kontrakten med Chelsea.

I det som mest trolig var Hazards siste kamp for Chelsea, sikret den belgiske ballkunstneren London-lagets andre europaligatrofé i historien ved å score to ganger og levere én målgivende i løpet av to minutter. Etter kampen, som var i slutten av mai, sa han følgende om overgangsryktene:

– Jeg har tatt min beslutning, og nå venter jeg på begge klubbene. Jeg tror at dette var farvel, men du vet aldri. Drømmen min var å spille i Premier League, og nå har jeg gjort det for en av verdens største klubber, så kanskje det er på tide med en ny utfordring, sa Hazard til BT Sport.

På det tidspunktet hadde ikke klubbene blitt enige om en sum ifølge The Guardian.

(©NTB)