Federer vant tennisthriller mot Wawrinka – møter Nadal i semifinalen

Det skjedde etter tre timer og 35 minutters spill på grusen i Paris. Federer trengte tiebreak i to av settene, og kampen ble vunnet med sifrene 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-5), 6-4.

Wawrinka vant den franske Grand Slam-turneringen i 2015, og tirsdag viste han at han stadig er en svært vrien motstander. Han var lenge på høyde med sin sveitsiske landsmann, men fikk naturlig nok en liten knekk da Federer vant tiebreaket i sett tre.

– Det var tøft. Virkelig, virkelig tøft. Stan spilte en skikkelig god kamp. Jeg er veldig glad for å spille mot ham her på Roland-Garros, sa Federer om 24.-seedede Wawrinka.

Tordenvær

På stillingen 3-3 i fjerde sett måtte kampen avbrytes på grunn av et kraftig tordenvær som var på vei inn over tennisbanene i Paris. Faren for lynnedslag gjorde at arrangørene valgte å utsette kampene til uværet hadde gitt seg.

Etter en drøy time kunne spillet fortsette, og der viste Federer seg sterkest, selv om spenningen levde helt til siste slutt.

Annetsettet var for øvrig det første tapet Federer ble påført under årets turnering. Det norske stortalentet Casper Ruud var riktig nok nær da han måtte gi tapt 8-10 i tiebreak mot sveitseren i 3. runde.

Paris-kongen venter

I semifinalen møter Federer enda tøffere motstand i form av gruskongen Rafael Nadal, som har vunnet Roland-Garros-tittelen hele elleve ganger tidligere.

Tirsdag hadde spanjolen ingen problemer med å slå 7.-seedede Kei Nishikori i strake sett.

Også det oppgjøret fikk et opphold på grunn av uværet, men da var det allerede nesten avgjort. Nadal kontrollerte inn 6-3-seier i det avgjørende settet etter å ha vunnet de to første 6-1.

Møtet mellom de to tennisstjernene blir det 39. i rekken. Nadal har vunnet 23 og Federer 15, men førstnevnte har gått seirende ut av samtlige dueller mellom de to i Roland-Garros. Samtidig har Federer vunnet de fem siste møtene mellom stjernespillerne.

