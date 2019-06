Neymar anklages for voldtekt

ntbsport

Nyhetsbyrået Reuters har sett en politirapport fra politiet i São Paulo hvor en kvinne anklager Neymar for å ha voldtatt henne.

Voldtekten skjedde angivelig 15. mai i Frankrikes hovedstad, og kvinnen anmeldte ham i ettertid, ifølge nettstedet Esporte UOL. De melder også at de skal ha møttes gjennom Instagram.

Neymars far, Neymar Sr., sier i et intervju med en lokal TV-stasjon at dersom saken ikke blir oppklart og at sannheten ikke kommer fram, kommer de til å vise WhatsApp-meldingene og samtalen sønnen hadde med kvinnen «fordi det er tydelig at dette var en felle».

Han legger til at situasjonen er vanskelig.

Også det brasilianske mediet Globo melder om saken. Neymars representant ønsker ikke overfor nettstedet å kommentere saken før de har fått sett detaljene i anklagene. Reuters har forsøkt å komme i kontakt med representanten uten å lykkes. Heller ikke hans klubb Paris St. Germain, har kommentert anklagene.

