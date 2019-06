Federer og Nadal enkelt til kvartfinale i Roland-Garros

ntbsport

Etter å ha slått argentinske Leonardo Mayer 6-2, 6-3, 6-3 er sveitsiske Federer klar for sin 54. Grand Slam-kvartfinale. Det er flere enn noen annen. Casper Ruuds overmann fra tredje runde er samtidig den eldste spilleren som tar seg så langt i en Grand Slam-turnering på 28 år.

– Det er fabelaktig at jeg kan bruke denne tiden i Paris. Jeg var forberedt på det verste scenarioet, at jeg skulle tape i tre sett i første runde. Men jeg er veldig fornøyd med min prestasjon, sier Federer.

37-åringen møter sin landsmann og gode venn Stan Wawrinka i kampen om en semifinalebillett. Wawrinka ble klar for kvartfinalen etter å ha spilt i over fem timer mot 6.-rankede Stefanos Tsitsipas, som gråt av skuffelse etter å ha tapt femsettsthrilleren.

Verdenstreer Federer har ikke spilt i Roland-Garros siden 2015. Den gangen ble han slått ut av nettopp Wawrinka i kvartfinalen.

Kopierte sifrene

Federer har fortsatt til gode å tape et sett i årets turnering og jakter sin 21. Grand Slam-tittel totalt. Han har tidligere vunnet turneringen én gang, helt tilbake i 2009.

Senere lørdag møtte regjerende mester Rafael Nadal argentinske Juan Londero i sin åttedelsfinale. Grusspesialisten hadde god kontroll og tok seg videre til sin 13. kvartfinale i Roland-Garros da han kopierte Federers settsifre: 6-2, 6-3 og 6-3.

I sin kvartfinale nummer 38 i Grand Slam-sammenheng møter verdenstoeren vinneren av japanske Kei Nishikori og Benoît Paire fra Frankrike. Deres møte ble forsinket etter Wawrinkas lange kamp på samme bane, og på stillingen 2-1 til Nishikori ble fortsettelsen av kampen utsatt til mandag på grunn av mørke.

Nadal jakter sin 12. triumf i Roland-Garros. Siden hans første seier i 2005, har kun tre andre spillere gått til topps i turneringen.

19-åring kvartfinaleklar

På kvinnesiden tok den tsjekkiske tenåringen Marketa Vondrousova seg søndag til sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering. 19-åringen, ranket som nummer 38 i verden, slo Anastasija Sevastova i to strake sett og vant 6-2, 6-0.

12.-seedede Sevastova gjorde hele 24 upressede feil. De to gamene Vondrousova ikke vant, kom etter at hun måtte ta en medisinsk timeout for å få behandling for et kutt i fingeren.

I kvartfinalen møter Vondrousova kroatiske Petra Martic, som i en alder av 28 er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Martic vant søndag 5-7, 6-2, 6-4 over Kaia Kanepi fra Estland.

Også den britiske tennisyndlingen Johanna Konta ble kvartfinaleklar søndag. 28-åringen vant 6-2, 6-4 mot Donna Vekic fra Kroatia. I kvartfinalen møter hun fjorårets tapende finalist Sloane Stephens, som slo ut Garbiñe Muguruza i strake sett.

(©NTB)