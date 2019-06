Amalie Iuel forbedret egen norgesrekord på 400 meter hekk

ntbsport

Den nye norgesrekorden ble satt under et stevne i Gliwice i Polen og gjør at hun har klart VM-kravet på 56,00 med god margin.

– Det føles veldig bra. Det er utrolig gøy å gjøre sånt så tidlig i sesongen, og få unnagjort de kravene som settes for oss, sier Iuel til NRK.

25-åringen løp inn til seier 42 hundredeler foran hjemmehåpet Joanna Linkiewicz. Line Kloster deltok også, men måtte bryte etter åttende hekk.

Rekordforbedringen kom 361 dager etter at 25-åringen løp inn til tiden 55,26 på Bislett.

Tiden er den sjuende beste tiden i verden i år og følgelig svært godt nytt før Bislett Games 13. juni. Torsdag løp hun inn til seier med 57,02 i motvind i et nasjonalt løp i forkant av Diamond League-stevnet i Stockholm.

Iuel har innehatt rekorden siden hun i 2016 forbedret Hilde Fredriksens notering på 56,33 fra 1981.

(©NTB)