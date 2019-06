Ødegaard trente med bandasjert hånd, King sliter med låret

ntbsport

King var ikke med på treningen som varte i drøye 90 minutter, men viste ansikt da spillerne signerte autografer og tok selfies med 6-700 småbarn som hadde møtt opp på åpen dag på Ullevaal stadion søndag ettermiddag.

– Jeg sliter med låret. Vi får se på morgendagens trening, uttalte en ordknapp King mens han tok utallige selfies med håpefulle barn.

I tillegg til King trente ikke Tarik Elyounoussi (spilte derby mot Hammarby i Sverige), Ola Kamara, Ole Selnæs (Kamara ikke i troppen for Shenzhen lørdag mot Wuhan Zall, Selnæs spilte 90 minutter) og Stefan Johansen (i konfirmasjon til broren). Ellers var det et humørfylt norsk mannskap som hadde diverse pasningsøvelser og spillsekvenser anført av Per Joar Hansen i regnværet på nasjonalarenaen.

Ødegaard var barnas favoritt

Martin Ødegaard var – naturlig nok – fryktelig populær blant de unge. Der spillere som Martin Linnes (seriemester med Galatasaray), Kristoffer Ajer (serie- og cupmester med Celtic), Omar Elabdellaoui (2.-plass i den greske ligaen) og Stefan Strandberg (2.-plass i den russiske cupen) fikk gå rimelig uforstyrret for å dele ut bilder med påskrevet autograf, var det et salig kaos rundt Ødegaard. Det var litt Justin Bieber-tendenser over hysteriet rundt Ødegaard, som så vidt fikk gå i fred.

Han trente med hvit bandasje på armen.

– Jeg landet litt skjevt for et par kamper siden, så jeg har litt vondt fortsatt, fortalte Ødegaard til NTB mens han tok "high five" med høyrehånda med flere supportere.

Ajer og Ødegaard uten lengre opphold

Ødegaard er en av flere som kommer rett fra klubbkamper. Der King, Stefan Johansen, Mohamed Elyounoussi, Håvard Nordtveit og Markus Henriksen mer eller mindre har hatt pause siden 12. mai, har Vitesse-spilleren spilt seks kamper siden siste runde i Premier League ble spilt. Han kommer rett fra to 90-minuttere i europaligakvalifiseringen mot Utrecht, hvor den siste kampen ble spilt tirsdag. Det ser Ødegaard på som en fordel.

– Det er mange som har hatt et langt opphold, mens jeg bare har hatt noen dager. Det er deilig å måtte slippe å ha et langt avbrekk, så det kjennes fint, sa han.

En annen som kommer rett fra kamper med egen klubb er Kristoffer Ajer. Han har vunnet seriegull og cupgull med Celtic i vår, og har spilt samtlige minutter siden forrige landskamp mot Sverige i slutten av mars.

– Jeg føler meg i kjempegod form. Kampen på fredag blir spennende, Romania er et godt lag. Men vi skal ta tre poeng, lovte Ajer.

