Ruud: – Jeg var et stykke unna Federer

– Jeg følte at jeg var et stykke unna Federer i dag, for å være ærlig. Han ga meg en ganske sterk påminnelse om at det går an å spille hurtig tennis på grus selv om det er et litt tregere underlag. Han spiller raskere enn noen spiller jeg har møtt, og han har alle slagene i boka. Det er vanskelig å vite hva han kommer til å velge neste gang, sa han.

– Dette var en kamp som kommer til å hjelpe meg en del. Det var første gang jeg møtte en av de tre-fire beste i verden på en stor arena. Neste gang vil jeg ha denne opplevelsen under beltet, og da kan jeg lettere få ut mitt beste.

Den unge nordmannen fikk en god start, men han hadde problemer med å henge med da Federer fikk fart på spillet midtveis i første sett. Sveitseren vant ni game på rad og ledet snart 2-0 i best av fem sett.

– Det var en helt ny opplevelse for meg å spille på en så stor arena og med så mye publikum. Det var gøy å oppleve det, men samtidig vanskelig å finne rytmen, og jeg følte at de to første settene gikk veldig fort. Federer spilte veldig bra, men han hadde også litt marginer på sin side. Jeg følte at det var jevnere enn sifrene tyder på, sa Ruud.

Bedre og smartere

– Likevel er det riktig at jeg hevet spillet mitt i det tredje settet. Jeg spilte litt bedre og litt smartere. Federer gjør noen upressede feil innimellom fordi han spiller med ganske høy risiko og går etter vinnerslag. Jeg servet litt bedre etter hvert og fikk styre spillet litt mer i egen serve enn i de to første settene. Det var gøy at settet ble så jevnt som det ble.

Federer sa seg imponert over måten Ruud reiste seg etter å ha tapt ni game på rad. Grand Slam-kongen uttrykte lettelse over at han greide å avgjøre kampen i det tredje settet. Han mente at Ruud hadde fortjent å vinne det tredje settet og at han selv kunne fått det vanskelig om kampen hadde fortsatt.

.– Jeg ser at han kommer til å bli veldig god. Jeg tror han kommer til å ta seg inn blant de 20 beste, og da er alt mulig, sa Federer om motstanderen.

– Det er hyggelig at han har tro på meg, sa Ruud, som har stor respekt for sveitseren.

– Vi vekslet noen ord da vi takket for kampen og litt i garderoben etterpå. Han er en superhyggelig fyr og like behagelig og elegant utenfor banen som på den.

Fair publikum

Ruud satte også pris på publikum på den nest største arenaen i det navngjetne tennisanlegget sørvest i Paris.

– Flesteparten var selvfølgelig der for å heie på Federer, men de var fair. Jeg har aldri før opplevd et så høylytt publikum og så mye jubling, men det var mange som klappet for meg når jeg spilte bra. Det var også mange nordmenn der, og det hjalp litt, sa han.

Han tar med seg gode minner fra turneringen.

– Det viktigste er kanskje at jeg vant to gode kamper i starten, men det var utrolig gøy å oppleve det jeg gjorde mot Federer. Jeg vil ikke si at jeg er misfornøyd, men det var noen poeng jeg gjerne skulle hatt sjansen til å spille om igjen. Det er slikt man lærer av, sa Ruud, som er kvalifisert for hovedturneringen også i neste Grand Slam-turnering, Wimbledon i London.

– Det blir morsomt, men jeg kan ikke beskrive meg selv som en gresspiller. Spillet mitt passer ikke så veldig bra til gress, og det er ikke den viktigste del av sesongen for meg, men det blir selvfølgelig spennende og veldig gøy å prøve meg der.

