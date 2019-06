Pochettino utsetter Kane-avgjørelse til siste øyeblikk

ntbsport

Det sa Tottenham-manageren kvelden før finalen i Madrid. Kane har selv sagt at han føler seg klar til å starte, selv om han ikke har spilt en kamp siden han pådro seg en båndskade i ankelen under den første kvartfinalen mot Manchester City i april.

Pochettino fikk selvsagt spørsmål om Kane på pressekonferansen i Madrid fredag.

– Jeg vet ikke. Vi har en trening igjen, og så må vi ta en avgjørelse, sa han.

Det kan gi Tottenham et mentalt løft om Kane blir kampklar, men laget har greid seg fint uten ham også. Lucas Moura sendte laget til finale med hattrick etter pause da Tottenham vendte 0-2 til 3-2 i bortekampen mot Ajax i semifinalen. Om Kane blir klar, kan Moura havne på benken.

– Det blir ikke lett når avgjørelsen skal treffes i morgen, sa Pochettino.

– Vi har all informasjon og kjenner hver detalj. I jakten på seier kan vi bare bruke 11 spillere om gangen, og det er det vondeste.

Han har tatt til orde for å ha alle spillerne i troppen med på det offisielle lagbildet før kampen.

– Jeg foreslo det for noen uker siden, og jeg tror UEFA har lyttet til det, sa han.

– Vi snakker om fotballens verdi. Mye har skjedd i England, mange problemer, men i morgen kommer en milliard mennesker til å se på, og vi kan vise fotballens verdi. Det handler om å vise at vi står sammen og hva samhold kan gjøre.

Tottenham har aldri før vært i finale i mesterligaen eller turneringens forgjenger, serievinnercupen. Liverpool jager derimot sin sjette seier, og klubben var i finale så sent som i fjor.

For Tottenham kom finaleplassen mot alle odds. Sene scoringer mot Manchester City og Ajax vippet henholdsvis kvart- og semifinale i lagets favør, og suksessen er oppnådd selv om klubben ikke har styrket stallen i de to siste overgangsvinduene.

– Det er sant at vi ikke kunne signere spillere, at vår arena ikke var klar før forrige måned, og at vi var nødt til å spille på Wembley i stedet. Dette har gitt oss styrke, gjort oss sterkere og mer kreative. Når man tror og jobber hardt så kan man få belønning, sa Pochettino.

