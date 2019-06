Billig straffespark hjalp Liverpool til seier i skuffende mesterligafinale

ntbsport

Divock Origi punkterte kampen med et diagonalskudd i det 87. minutt, akkurat da Tottenham omsider hadde samlet seg til en spurt som ga bud om utligning. London-laget rakk å tvinge Alisson Becker til noen kjemperedninger før Origi slukket håpet om klubbens første mesterligatriumf.

Liverpool tok sin sjette tittel i verdens gjeveste klubbturnering (inkludert de fire i serievinnercupen), og Jürgen Klopp kunne omsider juble for en ny finaleseier etter å ha tapt de seks siste han har ført sine lag til, men kampen levde ikke opp til de store forventningene lagene skapte på veien til Madrid.

Både Tottenham og Liverpool leverte noen uforglemmelige fotballkvelder spekket med dramatikk, sjanseskapende fotball og vidunderlige mål. Men det var i kampene fram til og med semifinalene. Finalen var til sammenligning en sovepille.

Etter det tidlige ledermålet skjedde det lite minneverdig før i de ti siste minuttene.

Rettssans

Det var spilte bare noen sekunder i Madrid da Sadio Mané ble spilt fram på venstre hjørne av 16-meteren. Han ventet på at medspillerne skulle komme etter og prøvde å slå en pasning skrått utover, men traff armen til Moussa Sissoko, som sto mindre enn to meter unna.

Tottenhams midtbanemann hadde armen ut fra kroppen etter å ha pekt hvor han ville ha medspillerne på plass, men ballen traff ham først i brystet rett ved armhulen før den sneiet armen hans. Dommer Damir Skomina pekte resolutt på straffemerket.

Ut fra de nye reglene for hands kan det forsvares, men det strider mot rettssansen til fotballfolk.

Skomina er samme mann som i åttedelsfinalen ga Manchester United det avgjørende straffesparket mot Paris Saint-Germain etter en like ufrivillig hands, men denne gang konsulterte han ikke engang VAR.

Mohamed Salah var nådeløs da han la ballen på 11-metersmerket og banket den i mål. Hugo Lloris var etter ballen, men egypterens skudd var for hardt. Etter ett minutt og 49 sekunder hadde Liverpool scoret det nest raskeste ledermål i en mesterligafinale noensinne.

Gjesp

De som trodde den tidlige scoringen skulle bane vei for et nytt situasjonsmettet mesterligadrama slik vi har fått oppleve så mange av denne sesongen, tok grundig feil. Resten av den første omgangen ble et gjesp nesten blottet for scoringsmuligheter.

Tottenham hadde ballen mye, men Liverpools hissige press gjorde at London-laget aldri fikk spillet ordentlig til å gli, og ofte ble hvittrøyene tvunget til å spille ballen bakover i stedet for framover.

Omgangens beste sjanse kom da Liverpool-back Andy Robertson i det 38. minutt fikk avansere upresset og sendte i vei et distanseskudd Hugo Lloris i målet måtte slå til corner.

Tottenham-tilhengerne fikk en opptur før avspark da det ble klart at Harry Kane spilte fra start i sitt comeback etter ankelskaden han pådro seg i første kvartfinale i begynnelsen av april, men statistikken viste at den engelske landslagsspissen rørte ballen bare 11 ganger i første omgang.

I 2. omgang åpnet kampen seg gradvis opp, men de virkelig store sjansene lot vente på seg. Først i det 80. minutt ble det hett i Liverpool-feltet, men da måtte keeper Alisson vise hva han kan. Han kastet seg først og slo ut Son Heung-mins skudd. Ballen ble spilt inn igjen, og innbytter Lucas Moura skjøt mot hjørnet. Alisson var lynraskt nede og fanget ballen.

Rett etterpå ble Fernando Llorente kastet innpå, og Tottenham øynet håp om iallfall å ta kampen til ekstraomganger. Alisson måtte i aksjon igjen på en avslutning fra Christian Eriksen, men så var det en Liverpool-innbytter som fikk siste ord i Madrid, og Liverpool-festen kunne starte.

