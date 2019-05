VM-laget godt forberedt på regelendringer

ntbsport

– Vi fikk rede på det for ganske lenge siden, i forbindelse med trekningen. Vi har gått gjennom alt med spillerne, og vi spilte med de nye reglene i begge kampene mot New Zealand under samlingen i april, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

– Det er en del endringer, blant annet i reglene for hands, at angripende lags spillere må stå en meter fra muren ved frispark og at man kan sette i gang spillet umiddelbart ved dødball inne i eget straffefelt selv om andre spillere oppholder seg der. Det er en del nytt, men jeg er usikker på hvor mye det vil påvirke spillet. Den viktigste endringen er innføringen av VAR.

Videodømming skal benyttes i kvinne-VM for første gang.

– Det kommer til å påvirke kampene, det så vi under mennenes VM, sier Sjögren.

– Det er bra at de vil ha VAR i våre kamper også, jeg håper bare at dommerne har hatt tid nok til å bli vant til det, og at dommerne i bussen er av høy nok kvalitet til å forstå hvilke situasjoner som skal vurderes og hvilke ikke. Jeg regner med at de har kontroll på det, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

Hun ønsker en av regelendringene velkommen og registrerer de øvrige med et skuldertrekk.

– At man kan sette i gang raskt innenfor 16-meteren er sånn «endelig», for før kunne angripende lag skaffe seg en fordel ved å tråkke innenfor etter å ha dummet seg ut med en dårlig pasning. Ellers følger vi bare reglene slik de er. At regelen for hands endres er ikke noe nytt, sier hun.

Sjögren tror noen land vil være ivrigere på å utnytte sjansen til hurtig igangsettelse.

– Jeg tror en del lag kommer til å bruke det, særlig de mest besittelsesorienterte, som Spania og kanskje noen av de søramerikanske eller asiatiske landene. For vår del gjelder det kanskje Sør-Korea, som vi møter i siste gruppekamp, sier han.

– Vi brukte selv hurtig igangsettelse mot New Zealand, så vi har øvd på det, men jeg vet ikke om vi kommer til å ha det som del av vår strategi. I noen tilfeller vil det sikkert være naturlig, men i mine øyne er VAR den store endringen.

