Norges U20-lag ute av fotball-VM etter Panama-seier

Etter å ha innledet VM med to tap tente Norge håpet om avansement med den elleville 12-0-seieren over Honduras torsdag, der Erling Braut Haaland satte rekord med ni scoringer. Fredag ble håpet slukket av et annet lag fra CONCACAF.

For å gå videre som en av fire gruppetreere var Norge avhengig av «riktige» resultater da de to siste gruppene ble avsluttet fredag. Lenge så håpet ut til å holdes levende da det sto 1-1 mellom Panama og Saudi-Arabia mindre enn et kvarter før slutt, men Diego Valantas vinnermål i det 78. minutt ga Panama seieren og førte laget opp i fire poeng.

Axel McKenzie ga Panama en tidlig ledelse med scoring i det 7. minutt i Bydgoszcz, men Feras Albrikan utlignet tidlig i 2. omgang. Med 1-1 ville Panama blitt treer med to poeng og dermed rangert bak Norge. Da ville de norske vært ganske nær avansement.

Ettersom treeren i gruppe A (Polen), B (Ecuador) og D (Nigeria) alle endte på fire poeng ville de norske trengt hjelp også i gruppe F sent fredag kveld, men heller ikke der endte kampene i Norges favør. Sør-Korea overrasket ved å slå gruppevinner Argentina 2-1 og ta seg opp i seks poeng, mens Portugal tok tredjeplassen med fire poeng etter 1-1 mot Sør-Afrika.

Dermed endte fem av seks gruppetreere med fire poeng, og Portugal røk ut på dårligst målforskjell (2-3). Norge hadde med 13-5 suverent best målforskjell av treerne, men ble med sine tre poeng likevel dårligste treer og må reise hjem.

Frankrike og Argentina ble fredag de to siste gruppevinnerne. Frankrike slo Mali 3-2 i gruppe E og gikk i likhet med Norges grupperival Uruguay gjennom gruppespillet uten poengtap.

Senegal, Italia og Ukraina vant sine grupper med sju poeng, mens Argentina var eneste gruppevinner som tapte en kamp.

Halvparten av åttedelsfinalene spilles mellom to lag fra samme kontinent: Italia – Polen, Uruguay – Ecuador, Senegal – Nigeria og Japan – Sør-Korea. I de øvrige kampene møtes Colombia – New Zealand, Ukraina – Panama, Frankrike – USA og Argentina – Mali.

