Intervallstarten gjeninnføres i Kollen fra 2021

Åge Skinstad, som er norsk representant i langrennskomiteen i FIS, bekrefter dette overfor VG. Forslaget ble drøftet og vedtatt under FIS' pågående kalenderkonferanse i kroatiske Dubrovnik.

– Det var Russland som foreslo at et langt løp hvert år bør være intervallstart. Vi i Norge har egentlig ventet litt på at noen andre ville foreslå det. Norske løpere har ønsket seg dette i lang tid, sier Skinstad til avisen.

Dagens trasé på åtte kilometer vil bli utvidet med to kilometer og gås fem ganger.

– Med tanke på at de bruker 25–30 minutter på 10 kilometer på femmila, så vil det være løpere rundt løypa hele tiden. Opplevelsen inne på stadion kommer til å bli bra, tror Skinstad.

Han sier også at det norske skipublikummet og speakerne i Holmenkollen forstår intervallstart, slik at det ikke noe problem å følge med underveis.

Siden Holmenkollen-anlegget ble pusset opp i 2009, har det bare vært fellesstarter på femmila.

Kvinnenes lengste distanse, tremila, vil også gå som intervallstart.

