Sjögren: – Samholdet er vårt største konkurransefortrinn

ntbsport

– Dette er en gruppe som har vokst seg kjempesterk etter EM. Vi har mottoet «Sterkere sammen», og det passer veldig bra på denne gruppen. Alle vil hele tiden gjøre hverandre enda bedre, sier han til NTB.

Sjögren er veldig klar over utfordringene i et mesterskap, der man har 23 spillere som alle er vant til å spille viktige og til dels dominerende roller i sine lag. Nå er de i en tropp der færre enn halvparten kan være på banen samtidig i kamp. Reservenes vilje og evne til å støtte og backe opp de som skal starte blir veldig viktig.

– Det er helt avgjørende. Alle 23 må kjenne seg veldig delaktige og bidra til å holde energien og konkurransen oppe. Vi har vært tydelige på at bare 11 kan starte, og vi kan i tillegg gjøre tre bytter. I hver kamp er det mange som ikke får spille, men laget består like fullt av 23 spillere, sier han.

– Vi forsøker å gjøre en så god jobb som mulig med å få alle til å kjenne seg delaktige og bli sett.

Miljøskapere

Det er ikke noe problem, skal vi tro noen av spillerne som har befunnet seg i «feil» lag under formasjonsøktene under VM-oppkjøringen i Oslo og Moss.

– Jeg er ganske forberedt på at jeg ikke kommer til å være en av de 11 utvalgte, men vi trenger et lag som backer hverandre, støtter hverandre og heier på hverandre. Jeg tenker at det er en viktig oppgave for meg og andre i mesterskapet, sier Cecilie Redisch Kvamme til NTB.

Da han presenterte VM-troppen, skrøt Sjögren av den unike energien Sandviken-spilleren bringer inn i gruppa.

– Jeg har mye energi og får godt utløp for det på treningene her. Jeg tenker at det får være litt av min måte å bidra, å holde trøkket oppe på treningene, slenge litt kommentarer og skape god stemning. Det er kjempeviktig for å prestere godt at gruppen fungerer bra sammen, og det føler jeg at den gjør, sier venstrebacken som så langt har sett Kristine Minde eie den plassen i formasjonsøktene.

– Men hvis det skulle bli bruk for meg i kamp så er jeg selvsagt kjempeklar.

Tillitserklæring

Det samme tenker Stine Hovland. Hun var den eneste som spilte hvert minutt av årets fem første landskamper, som blant annet ga Norge den første seieren i Algarve Cup siden 1998, men med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir friske igjen er stopperplassene reservert.

– Maria og Maren er to solide stoppere, så det er ikke unaturlig at de spiller, men jeg forbereder meg alltid på å spille og er klar til å bite fra meg det øyeblikket jeg får muligheten, sier Hovland til NTB.

Hun tar det som en tillitserklæring at Sjögren har nøyd seg med tre rene stoppere i troppen.

– Ja, selvfølgelig, det viser at de mener jeg er god nok. Det skal jeg også vise når og hvis sjansen byr seg, sier hun.

Hun deler sjefens oppfatning om samholdet i troppen.

– Alle unner hverandre det beste, og alle gir 100 prosent og er positive uansett om vi starter eller er på benken. Vi vinner og taper i lag og føler alle at vi er viktige.

Sjögren konstaterer at gruppen er i fin balanse en drøy uke før VM-avspark og gjentar konklusjonen:

– Det er vårt sterkeste konkurransefortrinn at vi er ekstremt gode som gruppe.

(©NTB)