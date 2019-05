Kofstad åpnet knallsterkt i Belgia

ntbsport

Dermed fortsetter Oslo-mannen sin fine form fra sist uke. Da spilte han inn 460.000 kroner med en 12.-plass i danske Farsø.

I denne ukens turnering i Belgia spilles det først to runder på ordinært vis der spillerne går 18 hull torsdag og fredag. De 64 beste tar seg videre til matchplay-sluttspillet i helgen, der to og to spillere møtes til dueller.

Kofstad var blant de første som gikk ut torsdag morgen, og han begynte forrykende med start på hull 10. Nordmannen noterte birdier på hull 12, 13, 16 og 17 og var hele veien i tet i det første feltet. Senere ble det også en birdie på hull 5, slik at han endte dagen på 66 slag (par 71).

Kofstad ligger med andre ord godt an til å kvalifisere seg for sluttspillet i turneringen.

Også Kristian Krogh Johannessen og Kristoffer Reitan deltar i turneringen i Antwerpen.

