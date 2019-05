Ruud lekte seg i Paris: – Det føles veldig bra

ntbsport

Ruud slo latvieren 6-2, 7–6 (7-2), 6–0. Nå venter 29.-seedede Matteo Berrettini fra Italia eller spanske Pablo Andujar i andre runde.

– Det føles veldig bra. Det var en bra kamp med et tøft andresett, men jeg følte jeg hadde god kontroll bakfra og at jeg fikk styre spillet, sier Ruud til Eurosport.

– Det var viktig å ta det andresettet, og så kom jeg ut i fyr og flamme i det tredjesettet. Det er klart at det gir meg god energi og da blir det enda tøffere for ham, fortsetter 20-åringen.

Roland-Garros-turneringen er en av fire Grand Slams som er de største i tennis. De tre andre er Australian Open, Wimbledon og US Open.

Søndagens motstander Gulbis er ingen hvem som helst. Til tross for at han er rangert 17 plasser under Casper Ruud, kan 30-åringen blant annet vise til en semifinale fra Roland-Garros i 2014. På sitt beste har han vært rangert som verdens tiende beste tennisspiller. Det var riktignok helt tilbake i 2009.

Tok initiativet

Nordmannen tok kommandoen fra start. Ruud gikk fort opp i 3-0-ledelse og sikret til slutt det første settet komfortabelt 6–2.

Det andre settet ble langt jevnere. Spillerne fulgte hverandre til 3–3. Da fikk latvieren muligheten til å bryte Ruuds serve. Det klarte han ikke og nordmannen gikk etter hvert opp til 4–3. Gulbis slo tilbake og utlignet til 4–4. Deretter holdt begge spillerne sine servegame og settet gikk til tiebreak.

Der var Ruud best og gikk opp i 2-0-ledelse.

Det tredje settet ble en parademarsj for 20-åringen. Han lekte seg inn til 6–0-seier i settet og vant kampen 6-2, 7-6, 6–0.

Kan møte Federer

Skulle Ruud vinne også i den andre runden, kan det vente en virkelig godbit. Da kan nemlig Roger Federer stå på motsatt banehalvdel i tredje runde. Sveitseren møter italienske Lorenzo Sonego i første runde søndag. Federer er rangert som verdens tredje beste spiller, bak Novak Djokovic og Rafael Nadal. 37-åringen har flest Grand Slam-triumfer i historien med sine 20.

Casper Ruud har vært i strålende form den siste tiden. Mandag oppnådde han sin beste plassering på verdensrankingen noensinne da han inntok 63.-plassen. Det skyldtes blant annet storspill i Masters-turneringen i Roma, der han spilte seg til tredje runde – der det ble tap for stjernespilleren Juam Martin del Potro.

