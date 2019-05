Norske Kim (37) lever trenerdrømmen i NHL – kan vinne tittelen med Bruins

ntbsport

Fire seirer står mellom den tradisjonsrike NHL-klubben Boston Bruins og den gedigne Stanley Cup-pokalen. Laget møter St. Louis Blues i en finaleserie som blir tøff og spennende, og første kamp spilles på hjemmebane mandag kveld.

Sesongen kan bli kronet med den sjuende tittelen i klubbens historie. Og i kulissene jobber en nordmann hardt for at nettopp Bruins skal stå igjen som NHL-mester.

– Bare det å være i finalen er stort. Det hadde vært veldig unikt å vinne. Det er jo noe man sannsynligvis ikke får oppleve mer enn én gang, sier Brandvold til NTB.

Løftet fram av NHL-legende

Til daglig hjelper han stjernespillere som Patrice Bergeron, Brad Marchand og David Pastrnak med skøyteteknikk og isferdigheter – i disse dager mest med å få spillerne klare til intense sluttspillkamper.

Veien til å bli trener i selveste NHL er lang. Men for Brandvold har det ikke tatt så mange år som man skulle tro. Han startet som guttespiller i Vålerenga og spilte senere eliteseriehockey for Manglerud Star etter et opphold på NTG i Lillehammer. Som 20-åring i 2002 gikk turen til USA der han spilte universitetshockey i fire år. Etter ytterligere én sesong, som proff i Central Hockey League, innså Brandvold at han ikke kom til å bli spiller på toppnivået.

– Jeg skjønte at det ikke var så store sjanser, så da valgte jeg en annen retning. Og siden det har det gått i en veldig bra retning, erkjenner 37-åringen.

Et vendepunkt kom da han møtte trenerlegenden Paul Vincent, som blant annet har trent Chicago Blackhawks da klubben vant Stanley Cup. Han lærte Brandvold mye og tok nordmannen opp i stallen sin i Dynamic Skating.

– Han er en legende innen spillerutvikling og skøyteteknikk, og han har vært med veldig lenge på NHL-nivå. Han mente jeg hadde sjansen til å komme meg opp og fram, og han hjalp meg med å forstå hva som trengtes for å være med på et høyt nivå.

Drømmejobb

Senere kom Brandvold inn i Bruins-systemet, og han ble fast ansatt fra 2016/17-sesongen. Dette forteller han om hverdagen som skøyte- og teknikktrener for en av NHLs eldste klubber.

– Det er jo ganske variert gjennom en sesong. Mye av tiden dreier det seg om utvikling av spillere i AHL-laget (Providence Bruins), i tillegg til å hjelpe dem som er på NHL-laget med videreutvikling. Akkurat nå er det en stor del av jobben å få dem kampklare. Og under kampene sitter jeg ofte oppe i niende etasje i arenaen og kikker på ting for trenerne.

– Er det drømmejobben?

– Det er jo nesten vanskelig å kalle det en jobb. Men det er innmari ålreit å drive med, og jeg setter pris på å få være med på det høyeste nivået. Det er stort. Du kan gjerne kalle det en drømmejobb, sier Brandvold.

Han forteller samtidig at det gikk fort å venne seg til å jobbe med noen av verdens største ishockeystjerner.

– Det er som i alle andre jobber, at man blir vant til det etter hvert. Og så fort spillerne skjønner at du vet hva du driver med, er de veldig lette å jobbe med. Det er ikke noen stjernenykker. Altså, det er sikkert noen spillere i ligaen som har det. Men i spillergruppa vår er det null og niks, hevder han.

Hvile og rutine

Mandag kveld fortsetter jakten på en ny tittel til idrettsbyen Boston, der både det amerikanske fotballaget (New England Patriots) og baseballaget (Boston Red Sox) er regjerende mestere.

Bruins ble tidlig finaleklar og har fått «hvile» i halvannen uke.

– Nå har vi fått et ganske langt opphold, og det tror jeg var bra for en del spillere som hadde litt slitasje og småskader, ting man kjenner på denne tiden av sesongen, sier Brandvold.

Han venter en tøff finaleserie mot St. Louis, men er sterk i troen på at Boston-klubben kan vinne.

– Det er to veldig like lag, og det blir tøft. Det er to gode keepere, men keeperen deres (Jordan Binnington) er litt mer uerfaren. Så det er kanskje en liten fordel for oss. Og så har vi flere som har vært med på å vinne før, og flere som har spilt finale. Så vi håper at det slår vår vei, sier Brandvold.

Bare én nordmann, Mats Zuccarello, har spilt Stanley Cup-finale før. Hans New York Rangers tapte finaleserien mot Los Angeles Kings i 2014. Anders Myhrvold fikk navnet sitt på pokalen i 1996 etter å ha spilt fire kamper i grunnserien for Colorado Avalanche. Men Brandvold kan bli første norske trener som får vise fram trofeet hjemme i Norge.

