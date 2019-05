Mol og Sørum vant nok en storturnering i sandvolleyball

ntbsport

Sifrene mot den brasilianske duoen ble 14-21, 21-17, 15–12 i favør nordmennene. Dermed fulgte de opp forrige helgs seier i storturneringen i Itapema i Brasil med nok en triumf i en firestjernersturnering.

De to nordmennene har fått en tøff oppladning til turneringen. De ankom Kina bare 30 timer før første kamp til tross for seks timers tidsforskjell fra Norge, 11 fra Brasil der de spilte forrige helg. Lørdag spilte de tre tøffe kamper på sju timer.

– Det betyr alt

– Det betyr alt. Vi hadde en tøff start forrige sesong, men nå har vi fått en god start. Det har vært en intens uke. Vi vant seks kamper forrige uke, og nå kom vi hit med jetlag. Vi ventet egentlig ikke at vi skulle spille bra, for vi føler oss som dritt, men så klarer vi å vinne denne gullmedaljen. Det er helt fantastisk, sier Mol i et seiersintervju vist på TV 2 Sumo.

Den norske duoen fikk riktignok en tøff åpning på søndagens finale. Allerede fra start i det første havnet de under 2–8. De klarte å nærme seg noe, men den brasilianske motstanderen dro i land settet greit 21–14.

I det andre settet slo Mol og Sørum tilbake. Etter en jevn åpning klarte de å skaffe seg en fordel med 8-5-ledelse. Den økte de gradvis og sikret et siste og avgjørende sett med sifrene 21–17.

Tok initiativet

Det avgjørende settet ble jevnt en stund. Lagene fulgte hverandre til 6–6. Så tok den norske duoen over initiativet. Uavgjort ble til 11-6-ledelse til Mol og Sørum. Det klarte ikke brasilianerne å hente inn, og dermed ble det seier for andre helg på rad for Anders Mol og Christian Sørum. De vant det siste settet 15–12.

Det norske paret har tatt sandvolleyballverden med storm siden sommeren. Duoen er rangert som nummer én i verden og seiler opp som et norsk gullhåp i sommer-OL i Tokyo i 2020.

De har vist lovende takter før VM, som avholdes i Hamburg 28. juni til 7. juli. Dette var duoens tredje seier i firestjernersturnering denne sesongen.

Tidligere i turneringen har de sendt ut amerikanske lag på rekke og rad. John Hyden og Ryan Doherty ble slått 21-13, 21–15 i åttendedelsfinalen, Nicholas Lucena og Philip Dalhausser, 21-18, 18-21, 16–14 i kvartfinalen og Trevor Crabb og Tri Bourne 21-15, 21–15 i semifinalen lørdag.

