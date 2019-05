Kristoff optimist med tanke på Tour of Norway-start

ntbsport

Sykkelproffen har slitt med vond hals de siste dagene, men kom likevel til start i Stavanger lørdag. Der ble han tidlig frakjørt, hvilket gjorde dagen til en liten sportslig skuffelse.

– Jeg hadde forventet litt mer. Jeg prøvde å ta litt poeng da jeg hang med i starten, sa Kristoff til TV 2 om utfallet av lagkonkurransen.

– Kjedelig når man er på hjemmebane, men jeg føler meg ikke så veldig bra og fryktet at det kunne skje. Jeg var ikke så veldig bra i går, og det var ikke mye mer trykk i dag, tilføyde han.

Nå krysser han fingrene for at kroppen spiller bedre på lag når Tour of Norway innledes kommende tirsdag. Sykdomsproblemene synes i hvert fall å være i ferd med å slippe taket.

– Jeg føler meg bedre og bedre. Jeg har ikke vondt i halsen i dag, selv om det fortsatt er mye hvitt slim bak i ganen. Jeg har hatt vondt i svelget og streptokokker, men det har gått vekk. Jeg har i hvert fall ikke vondt når jeg svelger nå, og det er bra, sa han.

Quick-Step-rytterne plukket flest poeng i lørdagens Hammer Sprint og meldte seg dermed på i kampen om sammenlagtseieren. Lagkonkurransen avsluttes med forfølgelsesritt i Stavanger søndag.

I A-finalen der starter Amund Grøndahl Jansen og hans lagkamerater i Jumbo Visma først. Halvminuttet bak følger Team Sunweb, mens Mitchelton-Scott er ytterligere 28 sekunder på etterskudd.

Deretter følger Quickstep, som har 1.23 minutter opp til teten.

Lotto Soudal, som fikk mange poeng som følge av sterk sykling av norske Carl Fredrik Hagens lørdag, utgjør det øvrige A-finalefeltet sammen med Bora Hansgrohe, Team Ineos og CCC.

Alexander Kristoffs UAE og Edvald Boasson Hagens Dimension Data er henvist til B-finalen.

(©NTB)