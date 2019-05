ntbsport

– Ta det helt med ro. Så får dere hjelp, sa en av dirigentene, Unn Birkeland, til salen.

Det var uklarhet blant mange tingdelegater og flere spørsmål omkring det elektroniske opplegget. En testavstemming ble unnagjort, men kort etter valgte man å bruke stemmekort.

Like etter kom det et forslag fra bandyforbundet om at salen måtte omorganiseres. Det ble etterspurt tettere kontakt mellom delegater og andre representanter fra særforbundene.

Forslaget falt med ganske klar margin.

(©NTB)